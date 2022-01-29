حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ 30.7 مليار دولار

باكو، 29 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

بلغ حجم التجارة الخارجية 30 مليارا و746.3 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 20 مليارا و336.4 مليون دولار وواردات بقيمة 10 مليارات و409.9 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

وفقا للجنة الجمارك الحكومية، تمثل إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وألمانيا وأوكرانيا وإسرائيل وكرواتيا والهند وجورجيا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروسيا وإيران وسويسرا واليونان وجمهورية التشيك واليابان والبرازيل وكندا 89.6 في المائة من حجم التجارة الخارجية.

جاءت 17.8 في المائة من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة من روسيا و15.9 في المائة من تركيا و14 في المائة من الصين و5.5 في المائة من ألمانيا و3.8 في المائة من الولايات المتحدة و4 في المائة من أوكرانيا و3.4 في المائة من إيران و3.4 في المائة من إيطاليا و2.4 في المائة من المملكة المتحدة و1.9 في المائة من كوريا و2.3 في المائة من اليابان و1.6 في المائة من فرنسا والبرازيل و1.3 في المائة من الهند و1.1 في المائة من بيلاروسيا و0.9 في المائة من بولندا و1 في المائة من فيتنام ودول أخرى 14.5 في المائة.