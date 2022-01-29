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    وزير التجارة والصناعة القطري: نولي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٢٢]

    القاهرة، 29 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تولي دولة قطر أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع جمهورية أذربيجان في مختلف المجالات وبما في ذلك التجارة والاقتصاد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التجارة والصناعة لدولة قطر الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل عبد الله آل ثاني في لقائه مع السفير الاذربيجاني لدى قطر رشاد إسماعيلوف.

    وناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وقطر وفرص تطويرها وأشارا إلى الإمكانات الكبيرة لتعزيز العلاقات في الاستثمار المتبادل والتجارة وغيرها من المجالات الجذابة وشددا على الحاجة إلى تطوير التعاون في هذه المجالات. وأكدا الجانبان على أنه هناك فرصا واسعة لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالات أخرى.

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