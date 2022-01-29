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    أذربيجان: 4268 إصابة و17 وفاة من كورونا في 29 يناير

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٢]

    باكو، 29 يناير، أذرتاج

    سجلت إصابة 4268 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1486 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس خلال 29 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 651 ألف و341 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 622 ألف و672 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8700 مريض منهم ويستمر علاج 19 ألفا و969 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 ألفا و091 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و134 ألف و952 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 4268 إصابة و17 وفاة من كورونا في 29 يناير
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