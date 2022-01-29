أذربيجان: تطعيم نحو 35 ألف جرعة من لقاح كورونا في 29 يناير

باكو، 29 يناير، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 34 ألفا و546 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2945 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1889 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 29 ألفا و712 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و971 ألف و021 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و228 ألف و014 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و740 ألف و859 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و002 ألف و148 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.