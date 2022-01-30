الرئيس إلهام علييف يزور مدينة كنجه

باكو، 30 يناير (أذرتاج)

زار الرئيس إلهام علييف مدينة كنجه في 30 يناير.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع باقة الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة كنجه.

وحضر حفل افتتاح المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه ومركز اسان خدمة رقم 2.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي. وحضر حفل افتتاح محطة القاطرات التابعة للسكة الحديد الأذربيجانية في كنجه ووضع حجر الأساس لمجمع كنجه التذكاري.

كما شارك في مقابلة أجرتها معه وكالة انباء أذربيجان الحكومية اذرتاج.

ستنشر معلومات مفصلة عن الزيارة غدا في 31 يناير.