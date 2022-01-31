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    الرئيس إلهام علييف يضع باقة من الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في كنجه

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٥‎]

    كنجه، 31 يناير (أذرتاج)

    زار الرئيس إلهام علييف مدينة كنجه في 30 يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وضع باقة من الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة كنجه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يضع باقة من الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في كنجه
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