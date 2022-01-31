الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
كنجة، 31 يناير، أذرتاج
ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 يناير بحديث صحفي لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج على هامش زيارته مدينة كنجة.
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