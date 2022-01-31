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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]

    كنجة، 31 يناير، أذرتاج

    ادلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 يناير بحديث صحفي لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج على هامش زيارته مدينة كنجة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
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