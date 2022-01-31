كنجة، 31 يناير، أذرتاج وضع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 يناير حجر الأساس لمجمع كنجة التذكاري. تعرف رئيس الدولة على مساحة تحتضن المجمع التذكاري. وأحيط الرئيس إلهام علييف علما بالمجمع. تعرضت مدينة كنجة لضربات وغارات قاسية خلال الحرب الوطنية أيام 4 و5 و8 و11 و17 أكتوبر عام 2020م للصواريخ العنقودية ولبالستية والقذائف مختلفة العيار التي أطلقتها قوات أرمينيا من منظومات الصواريخ المتعددة توشكا او وسميرتش وسكود واس 300 ما أسفر عن مقتل 26 مدنيا وبينهم 6 أطفال واصابة 142 آخر وبينهم 31 طفلا. وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمجمع كنجة التذكاري.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للمجمع كنجة التذكاري – صور

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