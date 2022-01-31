  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    كنجه، 31 يناير (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه في 30 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان مسرح الدراما في كنجه تأسس في باكو عام 1921. حمل اسم مسرح "باكو تبليغ" حتى عام 1925 و"مسرح باكو للعمال" حتى عام 1932. في ديسمبر عام 1932 انتقل المسرح مع كل منسوبيه الى كنجه وواصل عمله هناك.

    احيط الرئيس إلهام علييف علما بالاعمال المقامة في المبنى الجديد للمسرح.

    قيل ان المبنى الجديد الذي بدأ إنشاؤه عام 2014 يسع قاعة المشاهدة الكبيرة بسعة 478 مقعد واللوجات بسعة اجمالية 22 مقعدا وقاعة المشاهدة الصغيرة بسعة 120 مقعد. المبنى متكون من 7 طوابق تحتوي أيضا على مكتبة غنية وقاعة الرقص وقاعات غريم وفندق ومقهى وغيرها من البنى التحتية الضرورية.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للمجمع كنجة التذكاري – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]
    الرئيس علييف يشارك في حفل تشغيل مستودع كنجة للقاطرات – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي
    الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه