الرئيس إلهام علييف يدشن المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه

كنجه، 31 يناير (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح المبنى الجديد لمسرح الدراما في كنجه في 30 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج ان مسرح الدراما في كنجه تأسس في باكو عام 1921. حمل اسم مسرح "باكو تبليغ" حتى عام 1925 و"مسرح باكو للعمال" حتى عام 1932. في ديسمبر عام 1932 انتقل المسرح مع كل منسوبيه الى كنجه وواصل عمله هناك.

احيط الرئيس إلهام علييف علما بالاعمال المقامة في المبنى الجديد للمسرح.

قيل ان المبنى الجديد الذي بدأ إنشاؤه عام 2014 يسع قاعة المشاهدة الكبيرة بسعة 478 مقعد واللوجات بسعة اجمالية 22 مقعدا وقاعة المشاهدة الصغيرة بسعة 120 مقعد. المبنى متكون من 7 طوابق تحتوي أيضا على مكتبة غنية وقاعة الرقص وقاعات غريم وفندق ومقهى وغيرها من البنى التحتية الضرورية.