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    الرئيس إلهام علييف يدشن مركز "اسان خدمة" في كنجه

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٠٥‎]

    كنجه، 31 يناير (أذرتاج)

    حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح مركز "اسان خدمة" الإقليمي في كنجه رقم 2 في 30 يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا المركز هو الثاني والعشرين من مراكز اسان خدمة في البلد. يخدم هذا المركز حوالي مليون شخص من محافظات شمكير وكاداباي وكوي كول وجورانبوي وساموخ ونفطالان وكلبجار وخوجالي ومدينة كنجه.

    قدم رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني علوي مهدييف معلومات لرئيس الجمهورية عن الظروف المهيأة في المركز.

    قيل ان المركز سيخدم المواطنين في مجال اكثر من 320 خدمة من قبل الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة. سيعمل في المركز 40 عاملا.

    دشن الرئيس مركز "اسان خدمة" الإقليمي رقم 2 في كنجه.

    تم تزويد هذا المركز بكل الأجهزة الضرورية للعمل.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن مركز "اسان خدمة" في كنجه
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