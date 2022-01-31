كنجة، 31 يناير، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 30 يناير في حفل تشغيل مستودع كنجة للقاطرات التابع لشركة سكة حديد أذربيجان. مستودع كنجة للقاطرات المبني ضمن برنامج التنمية الإقليمية الرابع على حساب الأموال المشتركة عن حكومة أذربيجان ووكالة فرنسا للتنمية قادر على صيانة القاطرات الكهربائية ذات التيار المتردد وإصلاحها. شغل رئيس الدولة المستودع.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يشارك في حفل تشغيل مستودع كنجة للقاطرات – صور

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