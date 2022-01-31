كنجه، 31 يناير (أذرتاج) تفقد الرئيس إلهام علييف سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي في 30 يناير. أفادت وكالة أذرتاج ان القصر مكون من طابقين ويحتوي على القاعة الكبيرة للألعاب الرياضية ومسبح ومكان للمسابقات الدولية وغرف درس للشطرنج والمصارعة والملاكمة وغيرها من أنواع الرياضة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي

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