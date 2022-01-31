  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٠]

    كنجه، 31 يناير (أذرتاج)

    تفقد الرئيس إلهام علييف سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي في 30 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان القصر مكون من طابقين ويحتوي على القاعة الكبيرة للألعاب الرياضية ومسبح ومكان للمسابقات الدولية وغرف درس للشطرنج والمصارعة والملاكمة وغيرها من أنواع الرياضة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في منتدى الشباب المكرس للذكرى الـ25 ليوم شباب أذربيجان
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للمجمع كنجة التذكاري – صور
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي