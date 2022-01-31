باكو، 31 يناير (أذرتاج) فاز اللاعب الاذربيجاني للشطرنج شهريار محمدياروف بالمركز الثاني في مسابقة "تاتا ستيل ماسترز" في مدينة ويك ان زي الندرلاندية. أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني تعادل مع اللاعب الأمريكي فابيانو كاروانا في الجولة الـ13. في الختام جمع محمدياروف 8 نقاط. فاز اللاعب النرويجي ماغنوس كارلسن بالمركز الأول بنقاط 9.5. شارك في المسابقة 14 لاعبا.

AZERTAG.AZ : شهريار محمدياروف يفوز بالمركز الثاني في مسابقة "تاتا ستيل ماسترز"

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