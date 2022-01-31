باكو، 31 يناير، أذرتاج ينظم مركز تحليل العلاقات الدولية بالتعاون مع مندوبية منظمة الأمم المتحدة في أذربيجان 31 يناير اليوم في باكو مؤتمرا في "المرأة والسلام والأمن: دور النساء في اعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل في الفترة ما بعد النزاع" يستهدف الى نشاط متبادل في هذا المجال والتبادل بالفكرة والتجربة وكذلك انشاء منصة من اجل مناقشة أحسن تجارب وتكوين سبل جديدة ترمي الى ترويج أوسع للفعاليات المدرجة في جدول أعمال المرأة والسلام والامن في أذربيجان. وفي القسم الافتتاحي المنطلق برئاسة رئيس المركز فريد شفيعيف يلقي كلمات كل من مساعد النائب الأول للرئيس السفير ائلتشين أمير بيكوف ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في أذربيجان ولادانكا أندرييفا ورئيسة لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل باهار مرادوفا ورئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل هجران حسينوفا.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف مؤتمرا في "المرأة والسلام والامن: دور النساء في أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل في الفترة ما بعد النزاع" – صور

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