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    أذربيجان: 4943 إصابة و20 وفاة من كورونا في 30 يناير

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٩]

    باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 4943 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1587 مصاب هذا المرض وتوفي 20 مصابا بالفيروس خلال 30 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 656 ألف و284 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 624 ألف و259 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8720 مريض منهم ويستمر علاج 23 ألفا و305 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 14 ألفا و204 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و149 ألف و156 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 4943 إصابة و20 وفاة من كورونا في 30 يناير
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