أذربيجان: تطعيم أكثر من 29 ألف جرعة من لقاح كورونا في 30 يناير

باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 29 ألفا و728 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2374 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1310 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 26 ألفا و44 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و749 ألف جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و230 ألف و388 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و742 ألف و169 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و28 ألفا و192 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.