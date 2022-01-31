رئيس أذربيجان: قد تغير العالم ونتكيف مع صيغة جديدة للعمل وصيغة حياة جديدة تدريجيا

باكو، 31 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في برنامج "صيغة السلطة" المذاع على شاشة قناة روسيا 24 إن العالم قد تغير ونتكيف تدريجيا مع صيغة جديدة للعمل وصيغة حياة جديدة ونظام العزلة الشخصية والبتة نشعر بنقص من التواصل.

وابلغ رئيس الدولة مواصلا الحديث الذي شرع فيه مقدم البرنامج ميخائل غوسمان عن المنتديات الدولية ردا على سؤاله عن كيف يتصور العالم فترة الجائحة أنك قد ذكرت عن حق وصواب فيما يخص المنتديات الدولية أن أذربيجان قد تحول الى مكان مهم للتعاون الإنساني قبل كل شيء. وتسبب الفعاليات الكثيرة مثل منتدى باكو الإنساني الدولي وكذلك منتدى الحوار الثقافي اللذين ينظمان برعاية رئيسي روسيا وأذربيجان وقد لعبت انت في تشكله دورا مهما وسائر الفعاليات المؤجلة اليوم بأسئلة كيف ننظمها الحين؟ ولكني اعتقد أن القضية الرئيسية على كل حال هي الحفاظ على التجربة الإيجابية في هذا المجال وكذلك مضمون التعاون في المسائل العملية الدولية.