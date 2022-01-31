باكو، 31 يناير، أذرتاج افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد جاود بن تلمان باشازاده التذكاري المنقوش عليه صوره في حي بناقدي للعاصمة باكو. وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد باشازاده وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع الحي والأحياء المجاورة. وزار المشاركون مدفن الشهيد باشازاده واهدوه ثواب الفاتحة. يذكر أن الشهيد باشازاده استشهد 29 أكتوبر عام 2020م جراء القتالات الشرسة الدائرة من اجل تحرير محافظة خوجاوند.

AZERTAG.AZ : افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد حي بناقدي – صور

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