الرئيس إلهام علييف: يجب ألا نسمح بإعادة ظهور الفاشية الارمينية

كنجة، 31 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في حديث صحفي له لوكالة أذرتاج على هامش زيارته كنجة 30 يناير إن المجمع التذكاري الذي وضعت حجر الأساس له في كنجة اليوم يشمل على مساحة كبيرة حيث يجري انشاء هذا المجمع التذكاري على مساحة تبلغ 4 هيكتارات ولتبقى هذه المباني المدمرة كما هي كيلا تندثر هذه الذاكرة ويجب علينا الا ننسى الوحشية الارمينية.

وأوضح الرئيس علييف أن "الحرب قد وضعت اوزارها نعم نحن نقول انه يجب أن يحل السلام ولكننا يجب ألا ننسى الوحشية الارمينية والفاشية الارمينية أبدا ولا ننس ضحايا خوجالي. ولا ننس ضحايا كنجة وضحايا سائر المدن أبدا. ونقول مرة أخرى منحنين امام أرواحهم المقدسة إن دماءهم لم تهدر. ربما تكون هذه مواساة لذويهم وفي الوقت ذاته نقول إننا شعب منتصر ونحن دولة غالبة وقد تغلبنا على الفاشية الارمينية. ويجب ألا نسمح بإعادة ظهور الفاشية الارمينية أبدا."