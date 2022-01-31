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    مساعد النائب الأول للرئيس: أذربيجان مستعد لفتح صحيفة جديدة

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٥‎]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    قال مساعد النائب الأول للرئيس السفير ائلتشين أمير بيكوف في كلمة ألقاها في مؤتمر حول "المرأة والسلام والامن: دور النساء في أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل في الفترة ما بعد النزاع" تستضيفه باكو العاصمة اليوم إن موضوع المؤتمر أحد المواضيع الملحة للحقبة التي نعيش فيها حيث أن المرأة تلعب دورا مهما في أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل والإصلاح فإنهن يشكلن الحجر الأساسي للمجتمع وقد جرى اشراكهن في الاعمال الرامية الى معالجة مشكلات يعاني منها البلد عقب الحرب. كما للنساء دور مهم في اعمال تحسين وتعزيز المجتمع.

    وذكر أمير بيكوف أن أذربيجان قد فتحت فرصا جديدة امام السلام والامن والاستقرار والتنمية في جنوب القوقاز عن طريق انهاء احتلال الـ30 سنة الأرميني كما أن أذربيجان واثق كل الثقة في أن السلام والتعايش السلمي لا بديل له. وأذربيجان مستعد لفتح صحيفة جديدة.

     

     

    AZERTAG.AZ :مساعد النائب الأول للرئيس: أذربيجان مستعد لفتح صحيفة جديدة
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