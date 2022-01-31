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    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٨]

    باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 67.3 ألف طن.

    وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 188.5 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 59.8 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 113.4 مليون دولار خلال عام 2020.

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