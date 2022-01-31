حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٨]
باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 67.3 ألف طن.
وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 188.5 مليون دولار.
يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 59.8 ألف طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 113.4 مليون دولار خلال عام 2020.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٠١]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٢]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك