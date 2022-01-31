باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في ديسمبر وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في ديسمبر إلى مليار و295 مليون دولار أمريكي وبلغت 790.3 مليون دولار في يناير.

يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت 11 مليارا و705.7 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي.