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    وزارة الدفاع: عمليات البحث والتحري عن جندي جيش أذربيجان الضال سبيله في كلبجار مستمرة

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢١]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن عمليات البحث والتحري عن جندي جيش أذربيجان الملازم اول فؤاد بن الله وردي باقروف الضال سبيله قرب منطقة علاء كوللار بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني بسبب تدهور أحوال الطقس المفاجئ بالعاصفة الثلجية مستمرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.

    وأضافت أن عمليات البحث والتحري اسفرت صباح 29 يناير عن العثور على 3 جنود ونقلوا بالمروحية الى باكو وادخلوا مشفى عسكري ولا خطر لحياتهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: عمليات البحث والتحري عن جندي جيش أذربيجان الضال سبيله في كلبجار مستمرة
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    وزارة الدفاع: عمليات البحث والتحري عن جندي جيش أذربيجان الضال سبيله في كلبجار مستمرة