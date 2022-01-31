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    تغيير تسمية الاتحاد الاذربيجاني للتزلج الجبلي

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    غيرت تسمية الاتحاد الاذربيجاني للتزلج الجبلي الى الاتحاد الاذربيجاني لأنواع الرياضة الشتوية.

    وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان إن مؤتمر الاتحاد المنعقد اليوم بحث كذلك تبديل قيادة الاتحاد فانتخب رئيس وكالة الدولة للسياحة فؤاد نقييف رئيسا للاتحاد الجديد خلفا للرئيس السابق رؤوف خليلوف.

     

     

    AZERTAG.AZ :تغيير تسمية الاتحاد الاذربيجاني للتزلج الجبلي
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