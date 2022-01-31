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    ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]

    باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 44.1 في المائة بالقيمة الحقيقية 33.8 في المائة خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت 2359.8 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (32.4 في المائة) وتركيا (24.8 في المائة) وجورجيا (6.1 في المائة) وسويسرا (8.7 في المائة) وبرازيل (3 في المائة) والصين (1.2 في المائة) وأوكرانيا (2.1 في المائة) وكازاخستان (1.5 في المائة) وتركمنستان (1.1 في المائة) وأمريكيا (2.8 في المائة) وبلجيكا (1.1 بالمائة) والمملكة المتحدة (0.9 في المائة) وهولندا (1 في المائة) وإيران (1.3 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية
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