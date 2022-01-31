حافلة ركاب تالية تصل الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 31 يناير، أذرتاج

وصلت حافلة ركاب تالية على خط باكو – أغدام – باكو الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني 31 يناير اليوم.

ركاب الحافلة التي بلغت أغدام قرابة الساعة 12 ظهر اليوم زاروا أولا مجمع الامارة قبل زيارتهم مسجد الجمعة ومقابر الشهداء ومسرح الدراما المدمرة وقلعة شاه بولاق وسائر الأماكن التاريخية والدينية التي تعرضت للوحشية الارمينية خلال فترة الاحتلال.