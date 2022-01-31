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    اقتصاد


    زيادة صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و791 مليون و71 الف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليارين و926 مليون و570 ألف دولار خلال عام 2021.

     

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