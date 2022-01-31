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    تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    نظمت بطولة البولينج تكريسا ليوم شباب أذربيجان 2 فبراير شباط بين الطلبة في حي نسيمي للعاصمة باكو بتنظيم مشترك عن جانب إدارة حي نسيمي للشباب والرياضة ومنظمة الطلبة الشباب لجامعة أذربيجان.

    نتائج نهائية للبطولة المنظمة ضمن "أسبوع الشباب" كشفت عن فوز نادي "هدف" بالبطولة فيما احتل نادي "ظفر" المرتبة الثانية ونادي "غلبة" المركز الثالث.

    كرم الفائزون بالكؤوس والشهادات والميداليات.

    AZERTAG.AZ :تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور
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    تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور تكريم فائزين في بطولة البولينج المكرسة ليوم شباب أذربيجان في حي نسيمي – صور