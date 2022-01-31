رئيس أذربيجان: الاحترام المتبادل ضمن المنظمات الدولية أحد الأولويات المهمة

باكو، 31 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في برنامج "صيغة السلطة" المذاع على شاشة قناة روسيا 24 إننا نشارك في جميع المنظمات التي نشارك فيها من اجل تعزيز تلك المنظمة وكذلك ضمان مصالحنا القومية أكثر ضمان ضمن فعاليات تلك المنظمة.

وأوضح الرئيس علييف أن كل منظمة دولية عبارة عن بلدان قوية ومتوسطة وكذلك التي ينبغي لها أن تنمو فلذلك من الواجب اخذ مصالح جميع البلاد بعين الاعتبار وبهذا السبب اعتبر الاحترام المتبادل أحد الأولويات المهمة ضمن المنظمات الدولية ويفضل أذربيجان سيادة القانون وسيادة القانون الدولي دائما.