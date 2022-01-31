مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والتركي
AzerTAg.az
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
باكو، 31 يناير، أذرتاج
جرت مكالمة هاتفية 31 يناير اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش اوغلو.
قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين بحثا خلال المكالمة الهاتفية علاقات التعاون الثنائي.
كما أجري تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في المنطقة.
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