أذربيجان تصدر معظم النفط الخام ومنتجات النفط الى إيطاليا خلال العام الماضي

باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم النفط الخام ومنتجات النفط الخام إلى إيطاليا من الصخور البيتومينية خلال العام الماضي. وبلغ حجم هذه الصادرات 12 مليونا و 581.6 ألف طن وبلغت 6 مليارات و64.5 مليون دولار.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية انه في عام 2021 صدرت بلادنا مليون و710.7 ألف طن إلى إسرائيل بقيمة 887.5 مليون دولار ومليون و530.6 ألف طن بقيمة 751.2 مليون دولار إلى كرواتيا ومليون و164.5 ألف طن إلى ألمانيا بقيمة 628.1 مليون دولار ومليون و160.9 الف طن إلى البرتغال بقيمة 587 مليون دولار ومليون و261.3 الف طن الى الهند بقيمة 584.1 مليون دولار ومليون 270.8.3 ألف طن الى إسبانيا بقيمة 552.6 مليون دولار ومليون 6.9 ألف طن الى تونس بقيمة 506.1 مليون دولار و848.9 ألف طن الى أوكرانيا بقيمة 373.4 مليون دولار و714 ألف طن الى المملكة المتحدة بقيمة 368.6 مليون دولار.

ويذكر إلى أنه تم تصدير 27 مليونا و116 الف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبلغت قيمتها 13 مليارا و218.9 مليون دولار.