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    سياسة


    اجتماع بين ممثلي إيران وأذربيجان وتركيا في طهران

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]

    طهران، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سيجتمع ممثلو إيران وأذربيجان وتركيا في طهران في المستقبل القريب.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي منعقد اليوم.

    وسيناقش الاجتماع قضايا التعاون الإقليمي.

     

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين ممثلي إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
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