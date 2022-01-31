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    ثقافة


    بورموتسكي يغني مشتركا مع المقدمة الأذربيجانية

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    لندن، 31 يناير، أذرتاج

    عرض المغني المقيم في بريطانيا حاليا سمير بورموتسكي أغنية جديدة حيث نشر الاغنية المسماة بـ "كائنات" (الكون) على الحساب الرسمي له على اليوتيوب.

    وصادق بورموتسكي على تقليده هذه المرة أيضا حيث قدم الاغنية مشتركا مع المقدمة الأذربيجانية الشهيرة على قناة روسيا 24 ليلى آل نظروفا والاغنية على كلمات سمير نفسه وتصميمه من رامن ولي بايوف فيما اعد الرسوم المتحركة للاغنية الرسام تكين.

    https://www.youtube.com/embed/7FXD-hCYgCQ

    واعلن بورموتسكي عن استعداده لعرض اغنية أخرى الى مطلع الصيف.

    AZERTAG.AZ :بورموتسكي يغني مشتركا مع المقدمة الأذربيجانية
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