بورموتسكي يغني مشتركا مع المقدمة الأذربيجانية

لندن، 31 يناير، أذرتاج

عرض المغني المقيم في بريطانيا حاليا سمير بورموتسكي أغنية جديدة حيث نشر الاغنية المسماة بـ "كائنات" (الكون) على الحساب الرسمي له على اليوتيوب.

وصادق بورموتسكي على تقليده هذه المرة أيضا حيث قدم الاغنية مشتركا مع المقدمة الأذربيجانية الشهيرة على قناة روسيا 24 ليلى آل نظروفا والاغنية على كلمات سمير نفسه وتصميمه من رامن ولي بايوف فيما اعد الرسوم المتحركة للاغنية الرسام تكين.

https://www.youtube.com/embed/7FXD-hCYgCQ

واعلن بورموتسكي عن استعداده لعرض اغنية أخرى الى مطلع الصيف.