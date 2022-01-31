أذربيجان: 2186 إصابة و14 وفاة من كورونا في 31 يناير

باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2186 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 764 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس خلال 31 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 658 ألف و470 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 625 ألف و23 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8734 مريض منهم ويستمر علاج 24 ألفا و713 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و232 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و156 ألف و388 فحص طبي.