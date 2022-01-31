أذربيجان: تطعيم 12 مليون و767 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 31 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 5 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 13 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و767 ألف جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و230 ألف و388 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و742 ألف و174 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و28 ألفا و205 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.