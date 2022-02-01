سوكار تقوم بالدراسة السيزمية المشاركة مع شركة JOGMEC اليابانية
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
باكو، 1 فبراير (أذرتاج)
وقعت شركة سوكار الأذربيجانية معاهدة حول اجراء الاعمال الاستكشافية السيزمية من نوع 2D في مجموعة حقول "أوتالكي" في محافظة قوبوستان – شاماخي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سوكار ان المعاهدة تنص على اجراء الاعمال الاستكشافية السيزمية من نوع 2D في مجموعة حقول "اوتالكي". في اطار المعاهدة سيتم اعداد وثيقة تقييم البيئة المحيطة من قبل الخبراء. من المقرر بدء الاعمال الاستكشافية في شهر ابريل العام الجاري واستكمالها في أغسطس – سبتمبر.
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