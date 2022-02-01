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    برميل من "آذري لايت" يباع 94.20 دولار

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٣]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 94.20 دولارا بعد انخفاضه 0.46 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 96.65 دولار في 2 أكتوبر من عام 2014.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 94.20 دولار
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