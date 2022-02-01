صندوق اوروآسيا الدولي للصحافة ومركز الدراسات العربية الأوراسية يجريان دراسات مشتركة

باكو، 1 فبراير (أذرتاج)

وقع صندوق اوروآسيا الدولي للصحافة ومركز الدراسات العربية الأوراسية على مذكرة تعاون بينهما.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق اوروآسيا الدولي للصحافة ان حفل توقيع المذكرة جرى بين رئيس الصندوق الاذربيجاني اومود ميرزايف ومدير مركز الدراسات العربية الاوراسية عمرو عبد الحميد في مدينة القاهرة عاصمة مصر.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال دراسات الصين وتركيا وإيران والهند وباكستان وغيرها من دول المنطقة الاوراسية وكذلك العلاقات السياسية الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وحياتها الاجتماعية والثقافية.

قال اومود ميرزايف ان الطرفين يجريان الأبحاث والدراسات المشتركة ويشاركان في نشر المعلومات المكتسبة في وسائل الاعلام الالكترونية لكلا البلدين وإصدار مجلات مشتركة وتنظيم ندوات مشتركة في باكو والقاهرة وتبادل الخبرات بين الاعلام الاذربيجاني ومركز الدراسات العربية الاوراسية.

كما حضر الحفل مستشار الصندوق الاذربيجاني د.احمد سامي العايدي.