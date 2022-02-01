تشغيل مبنى مدرسي جاهز بقرية شودوق في محافظة قوبا – صور

شودوق، قوبا، 1 فبراير، أذرتاج

شغل مبنى مدرسي جاهز بسعة 40 تلميذا بقرية شودوق في محافظة قوبا 1 فبراير شباط اليوم.

يذكر أن قرية شودوق واقعة في الارتفاع البالغ 950 م من سطح البحر وعلى بعد 30 كم عن عاصمة المحافظة.

وألقى رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة قوبا ضياء الدين علييف كلمة في حفل الافتتاح مهنئا فيها أسرة المدرسة والتلاميذ بمناسبة وضع المبنى المدرسي الجاهز الجديد للخدمة واكد أن سياسة التعليم القومي التي وضع أساسها الزعيم العام حيدر علييف متواصلة اليوم من جانب الرئيس إلهام علييف.

يشار الى أن المبنى المدرسي الجاهز المشغل في قرية شودوق هو الـ26 المركب في المحافظة.

وقال مدير قسم تعليم قوبا رفأت حاجييف إن ميزة المدارس الجاهزة في كونها أقل كلفة وامكانية تركيبها في أي مكان كان خلال مدة قصيرة وسهل نقلها وامكانية خفض أو زيادة عدد غرف درس حسب عدد التلاميذ.

وشددت أسرة المدرسة على اثارة تشغيل المدرسة الجديدة سرورا لدى الأبوين خاصة التلاميذ رافعين الشكر والامتنان على الدقة والاهتمام والرعاية الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا.