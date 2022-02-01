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    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 47.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت 870 مليون دولار.

    وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 22.2 مليار دولار خلال العام الماضي (في القطاع غير النفطي - 2.7 مليار دولار).

    ارتفع إنتاج الفاكهة والخضروات بمقدار 22.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 630.4 مليون دولار.

    بلغت الصادرات غير النفطية من الغزول القطنية 3.1 مرة خلال الفترة المماثلة والمعادن الحديدية ومنتجاتها 2.9 مرة والمنتجات الكيماوية مرتين وألياف القطن 58.3 في المائة والسكر 19.3 في المائة والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم وبلغت الزيادة 66.2 في المائة في المنتجات.

     

    AZERTAG.AZ : زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 47.2 %
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