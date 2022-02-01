إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الماضي

باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال العام الماضي.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 9 مليارات و243.5 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليارين و818.1 مليون دولار وإلى روسيا 920.8 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 9 مليارات و663.1 مليون دولار ومع تركيا 4 مليارات و661.8 مليون دولار ومع روسيا مليارين و995.1 مليون دولار.