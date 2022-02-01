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    الرئيس التركي يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎١]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان مع وزير جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار شارك في اللقاء أيضا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني
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