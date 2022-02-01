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    تطهير مساحة 402.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا في الفترة ما بين 5 – 31 يناير 32 لغما مضادا للمشاة و27 لغما مضادا للدبابات و230 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 7180 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ : تطهير مساحة 402.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي
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