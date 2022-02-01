أذربيجان: 5223 إصابة و21 وفاة من كورونا في 1 فبراير

باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سجلت إصابة 5223 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2319 مصاب هذا المرض وتوفي 21 مصابا بالفيروس خلال 1 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 663 ألف و693 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 627 ألف و342 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8755 مريض منهم ويستمر علاج 27 ألفا و596 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 ألفا و945 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و172 ألف و333 فحص طبي.