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    أذربيجان: تطعيم 33 مليونا و634 جرعة من لقاح كورونا في 1 فبراير

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [٢٣:٤٣]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 الفا و362 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3308 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1420 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 33 ألفا و634 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و39 ألفا و129 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و233 ألف و696 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و743 ألف و594 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و61 ألفا و839 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 33 مليونا و634 جرعة من لقاح كورونا في 1 فبراير
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