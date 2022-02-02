الوزير ذاكر حسنوف: هدفنا الاساسي هو انشاء قوات مسلحة في اذربيجان في نموذج القوات المسلحة التركية

أنقرة، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

نلتقي بانتظام لمناقشة القضايا العسكرية ذات الاهتمام المشترك. في هذه المرة، بادئ ذي بدء، ناقشنا القضايا العسكرية والسياسية في المنطقة وكذلك التعاون العسكري الثنائي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في تصريح له للصحفيين في 1 فبراير، ذلك على هامش زيارة عمل الى تركيا.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات جارية في الجيش الأذربيجاني بناء على تعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف وقال إن الغرض الرئيسي من هذه الإصلاحات هو إنشاء قوات مسلحة في أذربيجان في نموذج القوات المسلحة التركية. تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الاتجاه. ناقشنا خططنا لاستمرار هذا.