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    البرلمان التركي يناقش المصادقة على إعلان شوشا

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٧]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    طرح مشروع القانون حول إمكانية المصادقة على إعلان شوشا الموقع بين تركيا وأذربيجان على مجلس الامة التركي الكبير.

    أفادت وكالة اذرتاج ان مشروع القانون المطروح للبرلمان بإمضاء رئيس مجلس الامة التركي الكبير مصطفى شنطوب سيُناقَش في لجنة الشئون الخارجية لدى البرلمان.

    قيل ان اللجنة ستبدأ بحث مشروع القانون في 3 فبراير.

    يذكر ان المجلس القومي الاذربيجاني صادق في 1 فبراير على إعلان شوشا حول علاقات التحالف بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

    AZERTAG.AZ :البرلمان التركي يناقش المصادقة على إعلان شوشا
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