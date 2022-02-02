وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق

باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

يتقوم رئيسة المجلس القومي صاحبه غفاروفا والوفد المرافق لها بزيارة رسمية الى بلدان حوض البلطيق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المجلس القومي ان الوفد يضم كلا من رئيس مجموعة العمل مع البرلمان اللاتفي كامران بايراموف ورئيس مجموعة العمل مع البرلمان الليتواني نصيب محملييف ورئيسة مجموعة العمل مع البرلمان الاستوني زاله احمدوفا والنائبين رشاد محمودوف وإلنور الله فيدرييف ورئيس ديوان البرلمان صفا ميرزايف وغيرهم من الأشخاص.

من المقرر ان يلتقي الوفد على هامش الزيارة الرئيس اللاتفي ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء وغيرهم من كبار المسئولين.