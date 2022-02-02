  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٥‎]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    يتقوم رئيسة المجلس القومي صاحبه غفاروفا والوفد المرافق لها بزيارة رسمية الى بلدان حوض البلطيق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المجلس القومي ان الوفد يضم كلا من رئيس مجموعة العمل مع البرلمان اللاتفي كامران بايراموف ورئيس مجموعة العمل مع البرلمان الليتواني نصيب محملييف ورئيسة مجموعة العمل مع البرلمان الاستوني زاله احمدوفا والنائبين رشاد محمودوف وإلنور الله فيدرييف ورئيس ديوان البرلمان صفا ميرزايف وغيرهم من الأشخاص.

    من المقرر ان يلتقي الوفد على هامش الزيارة الرئيس اللاتفي ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء وغيرهم من كبار المسئولين.

     

    AZERTAG.AZ :وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
    الوزير ذاكر حسنوف: هدفنا الاساسي هو انشاء قوات مسلحة في اذربيجان في نموذج القوات المسلحة التركية
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
    اجتماع بين ممثلي إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والتركي
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]
    رئيس أذربيجان: الاحترام المتبادل ضمن المنظمات الدولية أحد الأولويات المهمة
    وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق وفد برلماني اذربيجاني يزور بلدان حوض البلطيق