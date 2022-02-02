وفد أذربيجاني يزور الصين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٨]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
توجه الوفد الاذربيجاني الى الصين للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره رئيس البعثة الأذربيجانية انار باغيروف في صفحة فيسبوك.
سيقوم المتزلجان الفنيان على الجليد فلاديمير لينفينتسيف ويكاتيرينا ريابوفا بزيارة بكين من عاصمة روسيا.
يذكر ان الألعاب الأولمبية في بكين ستقام في فترة ما بين 20-4 فبراير.
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