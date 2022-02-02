  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام بمناسبة يوم الشباب الاذربيجاني المصادف في 2 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا هنأت الشباب وتمنت لهم النجاح في سبيل تطور بلدنا.

     

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لوكالة أذرتاج
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس للمجمع كنجة التذكاري – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]
    الرئيس علييف يشارك في حفل تشغيل مستودع كنجة للقاطرات – صور
    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٠:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الانشاء في قصر كنجه الرياضي
    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير