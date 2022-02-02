باكو، 2 فبراير (أذرتاج) كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام بمناسبة يوم الشباب الاذربيجاني المصادف في 2 فبراير. أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا هنأت الشباب وتمنت لهم النجاح في سبيل تطور بلدنا.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير

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