النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم الشباب الاذربيجاني 2 فبراير
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
باكو، 2 فبراير (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام بمناسبة يوم الشباب الاذربيجاني المصادف في 2 فبراير.
أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا هنأت الشباب وتمنت لهم النجاح في سبيل تطور بلدنا.
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